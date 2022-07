Eccellenza: lo Spoltore riparte dall'infinito Palena

Dopo l’annuncio della conferma sulla panchina spoltorese di mister Di Camillo inizia a prendere forma il mercato della società azulgrana. Il tecnico e il direttore sportivo Mimmo Sborgia sono partiti dalle conferme. Su tutti Alceo Palena che a 39 anni si è confermato ancora una volta tra i migliori portieri del campionato di Eccellenza e il capitano Andrea Zanetti, alla settima stagione a Spoltore. E poi ancora l’attaccante esterno Francesco Colecchia (8 gol e 6 assist lo scorso anno), e i centrocampisti Francesco Tiberi (3 reti all’attivo), e Fabrizio Selvallegra (7 gol e 4 assist). Nei prossimi giorni saranno rese note ulteriori novità.

Fissata la prima amichevole stagionale: lo Spoltore affronterà il Bari neopromosso in Serie B. La gara si disputerà domenica 17 luglio alle ore 17.30 nel centro sportivo di Roccaraso. La formazione di mister Mignani infatti partirà nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, con destinazione Roccaraso per il ritiro pre-campionato, dove rimarrà fino al 23 luglio. Due sono le amichevoli che i ‘galletti’ disputeranno in Abruzzo: il 13 luglio contro il Roccavivara e il 17, appunto, contro lo Spoltore di mister Di Camillo. Proprio il tecnico spoltorese è stato contatto dal suo amico, ai tempi del Castel di Sangro, Davide Teti, oggi segretario sportivo della società di Luigi De Laurentiis. “Per noi è motivo di onore e orgoglio essere ospiti del Bari per questo test amichevole. Ringrazio per l’opportunità il mio amico Davide Teti. Sarà una vetrina importante anche per i tanti ragazzi che abbiamo in rosa che avranno modo di confrontarsi con giocatori professionisti”, il commento dell’allenatore azulgrana.