Eccellenza, mercato: lo Spoltore puntella l'attacco con Petrarulo

Da diversi giorni lo Spoltore era alla ricerca di un rinforzo in attacco per sostituire il partente Sparvoli, il bomber passato all'Aquila. Il presidente Pompa ha trovato il rinforzo giusto per Del Gallo, annunciando l'arrivo del 23enne Petrarulo.

Il comunicato ufficiale: "La società Spoltore Calcio è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante, classe 1998, Francesco Petrarulo. L'attaccante marchigiano è stato prelevato dal Porto Sant'Elpidio. Scuola Ascoli, Petrarulo vanta esperienze in Serie D con le maglie di San Nicolò Notaresco e Castelfidardo. In Eccellenza ha militato nell'Alba Adriatica e nel Delfino Curi Pescara".