Eccellenza: arriva un centrocampista dalla serie D

Con un blitz del direttore sportivo Mimmo Sborgia lo Spoltore Calcio si assicura le prestazioni sportive di Francesco Di Renzo per la stagione 2022/23. A cinque giorni dal debutto in Coppa Italia contro il Nereto la rosa a disposizione di mister Daniele Di Camillo si arricchisce di una pedina fondamentale. Dotato di un’ottima visione di gioco, Di Renzo, classe 2000, è un giocatore molto duttile e versatile nel suo ruolo, capace di agire sia da centrale che da mezzala.

Vanta oltre 50 presenze in Serie D tra Pineto ed Avezzano, ex tra l’altro di Capistrello e Marina di Ragusa. Ieri il nuovo giocatore azulgrana, dopo aver firmato il contratto, ha svolto la prima seduta di allenamento con tutta la squadra. Sarà a disposizione per il debutto stagionale dei pescaresi domenica prossima.