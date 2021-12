Eccellenza, mercato: Petito torna al 2000 Calcio Montesilvano

Dopo il ritorno di Marrone in gialloverde, oggi tocca a Mario Petito: è lui il nuovo bomber del 2000 Calcio Montesilvano. Un rinforzo di lusso per Davide Antignani. Petito, proveniente dallo Spoltore, dopo un girone d'andata condizionato da problemi fisici, è finalmente arrivato al top della forma ed è pronto per tuffarsi nella mischia del girone di ritorno.

"La società è lieta di annunciare il ritorno in verdeoro di Mario Petito. L’attaccante ha firmato un accordo per questa parte finale di stagione e va ad aggiungersi al reparto offensivo di mister Antignani", il comunicato ufficiale pubblicato da poco dal club montesilvanese.

Classe ’91, Mario Petito arriva dallo Spoltore con cui aveva iniziato il campionato. Con la maglia dell’Acqua&Sapone 54 gol in poco più di quattro stagioni di Eccellenza (2016 – ottobre 2020). "Il presidente Maccione e tutta la società augurano a Mario di raggiungere i suoi obiettivi personali e – ovviamente – quelli di squadra", dice ancora la nota societaria.

Domani Petito sarà già a disposizione di Antignani per la prima giornata di rtiorno, sul campo del fanalino di coda Villa 2015. Dop aver girato a 22 punti, il Montesilvano ha subito la chance di allungare facendo bottino pieno contro i francavillesi, per avvicinarsi rapidamente alla fatidica soglia dei 40 punti, che dovrebbero valere la salvezza in Eccellenza.