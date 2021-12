Eccellenza, mercato: Basualdo, un muro argentino per il Penne

"La SSD Penne 1920 comunica di aver perfezionato l'ingaggio del difensore centrale argentino, classe 1988, Lucas Gonzalo Basualdo Reydo proveniente dal San Luca (serie D)". Arriva un altro rinforzo dall'Argentina per la squadra vestina, che rilancia le sua ambizioni di salvezza nonostante un complicatissimo terzultimo posto in classifica alla fine del girone d'andata, a meno otto punti dalla salvezza diretta. Basualdo aveva precedentemente vestito, in Italia, le maglie di Gallipoli, Castiadas e Villasimius. Difensore di grande esperienza, cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Gimnasia La Plata, Estudiantes ed Arsenal de Sarandì, ha vestito in patria le maglie di Arsenal Sarandì e Sol de Mayo, oltre alle esperienze in Spagna (Verin, Club Lemos), Corea (Daegu FC), Cina (TJ Teda), Bolivia (Aurora), Guatemala (Deportivo Carcha e Malacateco) e Brasile (Portuguesa).

In settimana la società aveva annunciato anche l'arrivo dell'under Sichetti, proveniente dallo Spoltore. Non solo arrivi, però, in casa vestina. Ufficiali anche due partenze dalla rosa di mister Iodice: "Oltre all'arrivo di Basualdo, si registrano anche due movimenti in uscita: non fanno più parte della rosa biancorossa, i difensori Facundo Rodriguez ed Alessandro Mennillo; ai due calciatori vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso, ed i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere", chiude il comunicato ufficiale della società.