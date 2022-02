Eccellenza, calciomercato: la RC Angolana si assicura Ciarcelluti

Marco Ciarcelluti, classe ’97, è un nuovo giocatore della RC Angolana. Il presidente Sergio Spinelli e il Patron Gabriele Bankowski hanno chiuso il mercato straordinario di febbraio con un colpaccio da novanta per rimpiazzare il partente Farias, che ha lasciato la squadra nerazzurra nei giorni scorsi.

Il forte attaccante arriva dal Pineto, con cui ha militato negli ultimi sei campionati in serie D, con uno score di 144 presenze, 16 gol e 16 assist. Ciarcelluti torna a casa: è un prodotto del fiorente settore giovanile della società angolana. Dopo aver vinto da protagonista il Torneo delle regioni, categoria Allievi, nel 2014, era approdato alla Primavera dell’Ascoli, con cui aveva disputato due campionati e un torneo di Viareggio, prima di passare al Pineto.

Nel suo curriculum anche metà campionato in Lega Pro, nella stagione 2018/2019, con il Virtus Francavilla. "A Marco, la società esprime un caloroso bentornato nella famiglia Angolana, ringraziandolo per averla fortemente voluta al cospetto delle innumerevoli richieste ricevute", recita il comunicato ufficiale diramato via Facebook dal club.