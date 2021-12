Eccellenza, mercato: un talento dall'est per il Delfino Curi Pescara

Regalo di Natale in casa Il Delfino Curi Pescara: la società pescarese "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Aquila Calcio l'esterno offensivo, classe 1999, Ivan Tankuljic". Un nuovo innesto nel reparto avanzato per il tecnico Guglielmo Bonati, che avrà quindi forze fresche alla ripresa del campionato di Eccellenza per dare l'assalto alla salvezza dopo la brillante vittoria di fine 2021, in casa contro l'ambizioso Giulianova.

Il giovane calciatore nato a Jaice, in Bosnia, ha la doppia nazionalità. Pur essendo cresciuto nella sua città natale dal punto di vista calcistico (11 reti nella primavera del NK Metalleghe, poi la scalata alla prima squadra con 5 presenze nella massima serie bosniaca), il giovane esterno vanta anche presenze con la Nazionale Under 18 della Croazia. Successivamente, 77 presenze e 9 reti nella Prva Liga, la serie B bosniaca.

L'approdo in Italia un anno fa con l'Olimpia Agnonese, in serie D (10 presenze e 1 gol) e la parentesi con L'Aquila nella prima parte di campionato. Tankuljic, che può giocare sia da esterno che da punta centrale, sarà a disposizione di mister Bonati nei primi giorni del 2022.

Non sarà l'unico innesto per il Delfino Curi Pescara, che nelle prossime ore tornerà in campo per preparare la prima sfida del 2022, uno scontro salvezza da non fallire, a Casalbordino.