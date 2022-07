Eccellenza: doppio colpo del Penne

Il Penne continua a ricostruire l'organico per la prossima stagione dopo la retrocessione e in attesa dei verdetti sui ripescaggi: i vestini sono candidati al ritorno in Eccellenza, ma devono superare la concorrenza di Montorio e Cupello. Ieri altri due colpi importanti per il presidente Marrone: Buffetti e Surugiu.

Ufficiale l'arrivo di Francesco Buffetti, proveniente dalla Renato Curi Angolana. Mezzala dalla grande propensione al gol, classe 1999, il loretese Buffetti vanta già una grande esperienza in prima squadra; dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro infatti, il calciatore ha disputato da titolare le ultime cinque stagioni in Eccellenza collezionando oltre 80 presenze con ben 17 reti all'attivo. L'arrivo del forte centrocampista rappresenta senza ombra di dubbio un altro importantissimo colpo, che va a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Pavone.