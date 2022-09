Eccellenza: quattro nuovi under per il Delfino Curi Pescara

Il Delfino Curi Pescara, a poche ore dall'esordio in campionato sul campo della Torrese, potenzia il proprio reparto under andando a tesserare tre nuovi giocatori e ufficializzando il rientro dal prestito di Mattia Di Giovacchino, difensore classe 2005 che aveva iniziato la stagione con la Primavera della Viterbese. Di Giovacchino, che ha provato nei mesi scorsi con Verona, Cremonese e poi Viterbese, rientra alla base per giocare in Eccellenza agli ordini di Bonati e spiccare il volo giocando da subito in un campionato senior e non più nelle giovanili.

Due volti nuovi invece arrivano dal Teramo Primavera della passata stagione (la società biancorossa non si è iscritta alla serie C e i giovani del vivaio sono stati svincolati): il portiere classe 2003, Luigi Petricca (con un passato nel settore giovanile della Curi) e l'attaccante, anch'esso 2003, Angelo Corsini che ha già esordito domenica scorsa nel pareggio casalingo contro il Pontevomano in Coppa Italia.

Dal Pescara Calcio, invece, prelevato il jolly di centrocampo, classe 2004, Yari Mandrone, che nella passata stagione è stato schierato come trequartista da Iervese nel campionato Primavera1.