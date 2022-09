Eccellenza, calciomercato: il 2000 Calcio Montesilvano si rinforza a centrocampo

A pochi giorni dal ritorno sul campo amico per la 3a giornata di andata, contro la neopromossa Ortona, il 2000 Calcio Montesilvano rinforza l'organico prelevando uno svincolato di lusso: “2000 Calcio Montesilvano è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Balducci per la stagione sportiva 2022/23”, recita il comunicato della società pescarese di Eccellenza. Balducci è un centrocampista classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Giulianova, con cui ha vinto i campionati di Promozione ed Eccellenza e conquistato tre salvezze in D. Lo scorso anno ha giocato in D al Nereto, ora avrà la possibilità di mettersi in mostra in una squadra di Eccellenza giovane e ambiziosa, come quella allenata da Davide Antignani, che ha già messo in cassaforte 4 punti in due gare e viaggia spedito in perfetta media per raggiungere al più presto la salvezza e, chissà, diventare la mina vagante del torneo.