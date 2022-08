Eccellenza, mercato: il 2000 Calcio conferma l'allenatore, è ufficiale

"Sono molto contento di ripartire, stiamo lavorando da un mese e i ragazzi non vedevano l'ora di fare sul serio. La stagione passata è stata fantastica, ma dobbiamo archiviarla: quest'anno sarà doppiamente difficile arrivare al nostro obiettivo. Non saremo più una sorpresa e per confermarci dovremo fare molto di più di quanto fatto l'anno scorso. Il mercato? Sono molto soddisfatto, la società ha fatto quello che avevo chiesto tra conferme e arrivi". Davide Antignani parla per la prima volta nella stagione 2022/2023: la sua conferma, scontata, è stata formalizzata dalla società solamente nelle ultime ore. Ma il tecnico teatino era al lavoro da settimane per mettere a punto la sua squadra in vista di un'altra stagione di battaglie per centrare di nuovo la salvezza, confrontandosi con mostri della categoria: L'Aquila, Giulianova, Sant, Sulmona, Torrese e altre formazioni agguerrite. "Molte squadre partono per fare un campionato a parte, poi noi, con la Curi e le neopromosse per la salvezza. Noi vogliamo mettere in mostra i nostri ragazzi delle giovanili". Domani c'è già la Coppa Italia contro il Castelnuovo, appena retrocesso dalla D, e l'Ortona, neopromosso: "Del Castelnuovo non abbiamo notizie, l'Ortona è una grande realtà, allenata da un vecchio marpione della categoria come Savini". Antignani quest'anno farà solo l'allenatore: "Sì, quest'anno non sarò tesserato come calciatore. L'anno scorso ho appeso le scarpe al chiodo e sono contento così".

Il comunicato ufficiale

"2000 Calcio Montesilvano comunica di aver confermato Davide Antignani alla guida della prima squadra. Record su record nella passata stagione con i 48 punti raccolti nelle 34 partite, le 8 vittorie in trasferta e l’esplosione dei tanti giovani in rosa. L’esordio show del tecnico alla prima esperienza dei grandi si manifesta con i tre successi consecutivi in 7 giorni contro Capistrello, Spoltore e Penne. Una gestione, poi, che è andata oltre l’età media bassa della rosa e l’utilizzo massiccio di Under. La sfida più grande sarà mantenere il ruolino e raggiungere gli stessi obiettivi. La società augura a Davide di continuare il suo lavoro, perfezionando nuovi traguardi".