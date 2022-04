Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina - Il Delfino Curi Pescara 1-2

Squadra in casa

Squadra in casa Il Delfino Curi Pescara

Un super Il Delfino Curi torna dalla trasferta di Vasto Marina con tre punti in cassaforte: è 1-2, in rimonta sulla Bacigalupo Vasto Marina, con Massa e Gobbo che nella ripresa ribaltano il vantaggio iniziale di Letto. Nel 2022 sono 9 i risultati utili in 11 gare, 6 di cui le vittorie collezionate.

Venendo al match, Spinozzi - che oggi sostituisce l'assente Bonati in panchina - cambia poco rispetto all'11 tipo delle ultime settimane, con Massa-Gobbo-Falco alle spalle di Pastorini.

Le due squadre sembrano da subito propositive, la prima occasione è sui piedi di Tamborriello che da punizione impegna l'estremo vastese.

La Bacigalupo risponde al 33' con Santone che imbuca Letto, è bravo in uscita Calore a chiudergli lo specchio. Al 37' occasionissima sui piedi di Falco che tira a giro e centra il palo, mentre quattro minuti più tardi il Vasto Marina trova il gol del vantaggio, con Fieroni che aziona - con una sponda di testa - Letto, destro di prima intenzione che finisce sotto la traversa per l'1-0.

Nella ripresa, un Delfino totalmente ravvivato trova il gol del pari al sesto, quando Marzucco serve a rimorchio Gobbo che da due passi non sbaglia per l'1-1.

16 giri di lancette più tardi, Massa recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta e dal limite fredda Iammarino per il definitivo 1-2.

Falco ha la possibilità di triplicare, mentre Fieroni a ridosso del novantesimo ci prova da lontanissimo, solo un brivido per Calore.

Il tabellino

Bacigalupo Vasto Marina: Iammarino, Vespasiano (29'st De Luca), Fitti, Gagliano, Santone F. (37'st Squadrone), Benedetti, Larivera (14'st Santone D.), Avantaggiato, Galiè, Letto (46'st Bolami), Fieroni. A disp.: Galante, Lemme, Rozano. Allenatore Antonaci.

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Sabatini, Pastorini (30'st Rosini), Gobbo (43'st Di Stefano), Lupo, Tankuljic (31'st Cozzi), Polletta, Falco, Marzucco (19'st Di Giovacchino), Tamborriello, Massa (46'st Palmaricciotti). A disp.: D'Intino, Di Giovacchino, Sciamanda, Palmisano, Cozzi, Luiso, Rosini, Di Stefano, Palmaricciotti. Allenatore Spinozzi.

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona (Alonzi-Carnevale, Avezzano).

Reti: 41'pt Letto, 6'st Gobbo, 22'st Massa.

Note: ammoniti Vespasiano, Benedetti, Rosini, Sabatini, Galiè, Santone F.