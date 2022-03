Eccellenza: Bacigalupo - 2000 Calcio Montesilvano 3-4

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza il Montesilvano strappa al fotofinish tre punti pesantissimi sul campo della Bacigalupo Vasto Marina. Dopo un primo tempo giocato ottimamente e chiuso sull’1-3, nella ripresa i padroni di casa impattano il match e rischiano di rimontare il punteggio, ma nel recupero i leoni piazzano la zampata del successo arrivando a 38 punti in classifica.

La cronaca. La partita inizia nel migliore dei modi per i ragazzi di Antignani: saetta di Lupinetti dopo appena 50” e vantaggio verdeoro. Al settimo il raddoppio è già realtà e questa volta a siglarlo ci pensa Gianluca Sammaciccia. La Bacigalupo conosce ciò che c’è in palio e non demorde: Letto dalla destra si inventa il gol che riaccende l’incontro. Alla mezz’ora tris dei Montesilvanesi con Besim Maloku che offre un assist al bacio per Lupinetti, tap-in e prima doppietta in Eccellenza per il classe 2005.

Nella ripresa Bacigalupo a trazione anteriore: assist di Fieroni per De Vizia che di testa riapre le ostilità. Maloku è devastante sulla sua fascia di competenza, il bolide si stampa sul palo. Gol sbagliato gol subito con il 3-3 dei padroni di casa ancora a segno con Letto. Ubertini tiene a galla i suoi nel momento di difficoltà e anche Antignani entra in campo per aggiungere esperienza e centimetri in difesa. Nel recupero su un calcio d’angolo battuto dal solito Maiorani, Barbarossa realizza la rete della svolta che regala 3 punti di inestimabile valore. Montesilvano batte Bacigalupo 4-3 e continua a volare in classifica.

Il tabellino

Reti: 1’pt e 30’st Lupinetti (M), 7’pt Sammaciccia (M), 9’pt e 23’st Letto (BVM), 30’pt Tassone (BVM), 20’st De Vizia (BVM), 46’st Barbarossa S. (M)

BACIGALUPO VASTO MARINA: Cuomo, Romano (48’st Squadrone), Fitti (14’st Vespasiano), Gagliano, Iarocci, Benedetti, De Vizia, Santone A., Fieroni, Letto, Larivera (5’st Cardone). A disposizione: Galante, Bolami, Piccoli, Lemme, Santone D. . All.: Borrelli

MONTESILVANO: Ubertini, Vedovato, Cavallucci (25’st Marrone), Sammaciccia (35’st Antignani), Barbarossa S., Marcedula, Maloku B., Lupinetti, Petito, Maiorani, Tassone (10’st Piovani). A disposizione: Mastrogirolamo, Pento, De Marco, Iezzi, Daka, Bassi. All.: Antignani

Arbitro: Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Di Berardino e D’Orazio di Teramo)

Ammoniti: Barbarossa, Cavallucci, Sammaciccia, Antignani (M); Gagliano, Santone (BVM)

Espulsi: mister Giovanni Borrelli e il dirigente Gianluca Senese (BVM)