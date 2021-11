Eccellenza, per il Penne un ko da guinness contro l'Avezzano: 9-0

Il Penne scriva una nuova pagina della sua storia centenaria. Una pagina nera, sicuramente, con sfumature biancoverdi, come i colori della capoliista Avezzano, che i giocatori vestini non dimentocheranno presto. I marsicani infliggono un pesantissimo 9 a 0 ai vestini nella 13 giornata di campionato. E' una delle peggiori sconfitte di sempre per il Penne nelle categorie in cui ha militato nel suo secolo di calcio.

Biancorossi mai scesi in campo e padroni di casa implacabili, che non hanno potuto far altro che affondare i colpi al cospetto di un avversario mai in grado di opporre la benchè minima resistenza. Una sconfitta umiliante, che pone seri interrogativi sulla tenuta psicologica (prima ancora che tecnica), di una squadra che solo sette giorni fa aveva dato buoni segnali al termine del match interno perso immeritatamente con l'Alba Adriatica.

Tornano gli incubi della passata stagione, quando i biancorossi riportarono passivi pesantissimi in serie prima dell'ultima sconfitta in casa de L'Aquila (0-6) in un torneo poi fermato dal Covid.

Al Dei Marsi mancavano D'Amico, Guerra e D'Ercole (out all'ultimo minuto), oltre all'argentino Rodriguez in difesa, ma questo non giustifica la totale assenza di nerbo, orgoglio e amor proprio fatta vedere dai giocatori pennesi.

La gara è durata poco più di dieci minuti, tanto è bastato alla corazzata marsicana per sbloccarla grazie al 2003 Braghini ben imbeccato da un compagno ed abile in area a freddare l'incolpevole Egidio. Al minuto 25 l'episodio che spiana la strada ai locali: ingenuità clamorosa dei biancorossi che, in quattro uomini sullo sgusciante Braghini in area, riescono nell'impresa di regalare il rigore ai biancoverdi (sgambetto di Silvestri); dagli undici metri è un gioco da ragazzi per il capocannoniere Dos Santos spiazzare Egidio per il raddoppio. Al 40' ancora il giovane Braghini fa tutto da solo ed in area infila Egidio con un destro a giro, passano appena due minuti ed anche Bisegna mette il timbro sul match con una conclusione angolata dalla distanza.

Nella ripresa ci si aspetta un moto d'orgoglio pennese, ma sarà peggio: passano soli sette minuti e sono altre due reti ancora con Braghini (tripletta) e Dos Santos (doppietta). Mister Torti getta nella mischia anche le riserve di "lusso" Pendenza e Blanco ed il loro approccio sul match è ancora più catastrofico per i biancorossi: al 21' sponda di Blanco per Pendenza e conclusione al volo sotto l'incrocio per il 7-0. L'incubo prosegue dopo tre minuti: conclusione di Kras da due passi, Egidio si oppone ma sulla respinta il più lesto di tutti è lo stesso Blanco che firma l'ottava rete. Al 44' è doppietta anche per Pendenza che riceve un filtrante in area, prende il tempo alla difesa biancorossa ed in diagonale infila il definitivo 9-0.

Il tabellino

AVEZZANO: Venditti, Besana (15'st Roncone), Lombardo, Sassarini, Di Gianfelice, Zanon, Braghini (11'st Laguzzi), Donatangelo (15'st Kras), Dos Santos (14'st Pendenza), Bisegna, Di Paolo (11'st Blanco). A disposizione: Di Girolamo, Puglielli, Pelino, Catalli. Allenatore: Torti.

PENNE: Egidio, Grande, Leone, Silvestri, Mennillo, D'Addazio, Rossi, Antonacci, Cellucci (15'st Fulvi), Cacciatore, Cutilli (1'st Di Fazio). A disposizione: Marini, Massimi, Iezzi, Barlaam, Hassan, Serti, Guerra. Allenatore: Aielli.

Arbitro: Di Florio di Lanciano.

Reti: 11'pt, 41'pt e 4'st Braghini; 25'pt (rig.) e 6'st Dos Santos; 42'pt Bisegna; 21'st e 44'st Pendenza; 25'st Blanco.

Note: ammoniti Braghini (Avezzano).