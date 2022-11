Eccellenza: L'Aquila - RC Angolana 1-0

Cade per la prima volta in campionato l’Angolana all'Aquila:1-0 griffato dal dischetto da Marchionni ad inizio ripresa. In una gara dai due volti, in cui nel primo tempo i padroni di casa hanno spinto con maggior pressione, trovando però il vantaggio soltanto nella ripresa, nel momento migliore dei ragazzi di Miani. La ripresa infatti è stata piuttosto equilibrata ed i nostri non hanno affatto demeritato attaccando con coraggio. Vince però la compagine di Epifani che centra anche il sorpasso in classifica. Ora i pescaresi sono attesi dalla partita casalinga contro il Giulianova primo in classifica.