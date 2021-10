RC Angolana-Spoltore 1-4: Del Gallo si rilancia, Rachini in crisi

La RC Angolana sempre più in crisi e giù in classifica. Lo Spoltore si rilancia e torna a viaggiare ad una media quasi da play-off. E' il verdetto del derby giocato ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo, vinto con un poker dagli ospiti (1-4) contro una formazione angolana in grande difficoltà, soprattutto dopo aver subito il primo gol.

Era partita bene la squadra di Rachini, sfiorando diverse volte il vantaggio. Prima dell'intervallo, però, lo Spoltore ha trovato il gol e la storia del match è cambiata. Al 42' Zanetti per De Vincentiis che ha pescato Planamente: l'attaccante da 25 metri ha fulminato Puddu con un gran tiro imparabile: 0-1.

Come nel primo tempo, anche nella ripresa l'Angolana parte forte e gioca meglio degli avversari. Tanto da trovare subito il pareggio dopo soli tre minuti. Sul tiro di La Selva, Palena smanaccia e sulla ribattuta si avventa Miani per l'1-1. Che non sia un momento fortunato per gli angolani lo dimostra l'episodio del secondo gol ospite. Al 19' un tiro cross di Selvallegra diventa una traiettoria imparabile per Puddu, palla all'angolino e 1-2 Spoltore.

Per la squadra di Rachini, imbottita di giovani, è una mazzata. L'Angolana esce dal match e subisce anche il tris al 24': Connestari crossa in area, Spavoli non ha problemi a metterla dentro e chiudere virtualmente la partita.

Nel finale è strapotere Spoltore nel derby. Prima della mezzora c'è anche il poker con Colecchia. Poi Sparvoli spreca almeno due chance per segnare anche il quinto gol. Notte fonda in casa RC Angolana.