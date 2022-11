Eccellenza: Angolana - Giulianova 0-1

L'Angolana cade in casa contro la capolista Giulianova: decide un bel gol di Maffione nel finale di gara. Primo tempo di marca nerazzurra: Montiel sciupa, ma la squadra di Miani non soffre mai. Nella ripresa sale il Giulianova che colpisce una traversa con Barlafante e realizza il gol vittoria col suo numero 8, autore di una grande prodezza. I giallorossi raggiungono quota 28 punti, Renato Curi Angolana ferma a 23.

La cronaca

Inizio di gara tattico ed equilibrato. La prima occasione da gol si registra al 16’ con Montiel, che ruba palla ad un difensore e tenta di sorprendere Boccanera, attento nell’occasione a riprendere la propria posizione. Trascorrono dieci minuti e l’attaccante argentino, ben imbeccato da Cichella, si ripresenta occhi negli occhi con l’estremo avversario, di nuovo bravo a sbarrargli la strada. Nel primo tempo capitano diverse occasioni per Fernando Montiel, che al 37’ si smarca bene ed approfitta del bel servizio di capitan Ciarcelluti, il suo mancino però è impreciso e termina fuori. Il Giulianova si fa vedere per la prima volta nell’ultimo minuto della prima frazione, Marcotullio smanaccia e l’Angolana si salva. Al rientro dagli spogliatoi, provano a pungere subito i giallorossi con Barlafante che prende la mira e col destro colpisce la traversa dalla lunga distanza. Prova a rispondere Fabrizi sugli sviluppi di un calcio franco, nessun pericolo per Boccanera. Al 13’ doppia importante opportunità per il Giulianova: prima Persiani impegna seriamente Marcotullio e poi Lenoci va vicino alla marcatura con un fendente di destro deviato provvidenzialmente da un difensore. La gara si accende un po’, si scaldano gli animi. Di Paolo ci prova con un diagonale rasoterra che però coglie soltanto l’esterno della rete. E’ soltanto l’antipasto del gol che arriva al 38’ con Maffione: azione prolungata degli ospiti, il cross dalla destra è smanacciato dall’uno nerazzurro sui piedi del classe 2003, che si coordina bene e disegna una parabola che coglie l’incrocio dei pali. Festeggiano i tifosi accorsi da Giulianova.