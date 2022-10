Eccellenza: la RC Angolana anticipa contro il Nereto

La vice capolista dell'Eccellenza, la RC Angolana, torna in campo domani pomeriggio al Poggio degli ulivi alle 15, contro il Nereto fanalino di coda del campionato (ingresso 10 euro, ridotto 5). La formazione di Miani sulle ali dell'entusiasmo dopo il colpo ad Ortona, continua la sua corsa ad un punto dal Giulianova primo della classe. Clima di serenità in casa nerazzurra, anche grazie al gol della definitiva vittoria realizzato da Alessandro Lombardi, entrato dalla panchina, al termine di uno scatto da centometrista.

Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro torna sull'episodio decisivo di domenica scorsa: “E' stata una bella azione, dove Marco mi ha fatto sponda. Vedendo l’avversario che mi veniva a contrasto, mi sono allungato il pallone in avanti. Marco mi ha anticipato, per cui ho tagliato verso l’area di rigore sfruttando una grande assist del capitano. E’ stato un gol molto importante e l’esultanza dimostra che ero in partita già da quando ero in panchina. Non vedevo l’ora di entrare per dare il massimo ed aiutare la squadra a vincere. Non era facile ripartire dopo aver subito il 2-1, stavamo giocando molto bene una volta realizzato il pareggio. Ci avrebbe potuto tagliare le gambe. Siamo stati bravi a restare in partita, la nostra forza è il gruppo ed infatti anche chi è entrato in corsa ha dato il 100%, come sempre, per dare una mano alla squadra. Questo ci deve dare continuità per le prossime gare perché ci aspettano partite molto importanti”.