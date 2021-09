Parte l'Eccellenza, alle 15 tutti in campo per la prima giornata

E' il giorno dei giorni: alle 15, questo pomeriggio, riparte il campionato regionale di Eccellenza. La caccia alla serie D inizia oggi e sarà una lunga battaglia per cercare di fare lo sgambetto alla super favorita, L'Aquila, seguita in seconda battuta dall'Avezzano. Occhio anche ad un'altra nobile decaduta, il Lanciano, al momento incognita del torneo.

Le pescaresi partono a fari spenti, ma sono pronte a ritagliarsi uno spazio da protagoniste. La RC Angolana, con la sua tradizione ed i suoi giovani, parte dal derby al Poggio degli ulivi (in trasferta solo sulla carta) contro il Delfino Curi Pescara, formazione guidata magistralmente da Bonati e imbottita di ragazzi (e di ex). Lo Spoltore di Del Gallo, ormai realtà della categoria, debutta in trasferta ad Alba Adriatica, campo mai facile da espugnare. Il 2000 Calcio Montesilvano ospita il Villa 2015 di Vitale in un anticipo di scontro salvezza che si rinnoverà durante la stagione. Infine, il Penne di Iodice ospita nella bolgia del vecchio Comunale (rinnovato con un ottimo manto sintetico) il Lanciano: una partita di grande tradizione che riporta indietro nel tempo.

Il programma:

ALBA ADRIATICA - SPOLTORE

BACIGALUPO VASTO MARINA - GIULIANOVA

CAPISTRELLO - L'AQUILA

IL DELFINO CURI PESCARA - RENATO CURI ANGOLANA

PENNE - LANCIANO

SAMBUCETO - AVEZZANO

TORRESE - CASALBORDINO

VIRTUS CUPELLO - PONTEVOMANO

2000 CALCIO MONTESILVANO - VILLA 2015