Eccellenza: Alba Adriatica - RC Angolana 0-1

Ottima prova e seconda vittoria dell’Angolana ad Alba Adriatica: 0-1 per i nerazzurri, al 39’ del primo tempo ci mette la firma Tidiane, autore di una grandissima prodezza. I ragazzi di Miani poi controllano e rischiando poco o nulla. Vittoria meritata che lancia l’Angolana a sei punti in classifica, confermando per la seconda gara consecutiva la porta inviolata.

La partita

Pronti via ed al 5’ nasce subito la prima occasione per i nerazzurri: Ucci crossa a centro area dove si libera Di Nicola che in semi rovesciata spedisce alto. Trascorrono appena tre minuti e Ciarcelluti, ben servito dallo stesso Di Nicola, in posizione un po’ defilata manca l’appuntamento col gol calciando alto di pochissimo. Primo tempo equilibrato che scorre via, e per i i ragazzi di Miani rischi quasi zero. Al 38’ è bella l’azione che coinvolge i due esterni: Ucci da destra crossa verso sinistra per Restaneo, il quale di testa manda largo. E’ soltanto l’antipasto del gol che arriva puntuale un minuto più tardi: attacca in massa l’Angolana, Tidiane raccoglie un pallone vagante sulla trequarti, apre il compasso e col destro spedisce preciso sotto il sette. 0-1 al Vallese e nerazzurri tutti ad abbracciare il classe ‘04 autore del gol, al primo centro in campionato. Per Ciarcelluti e compagni, sulle ali dell’entusiasmo, si aprono varchi invitanti. Lombardi sciupa un potenziale contropiede non servendo Di Nicola che in sovrapposizione era ben sgusciato via sull’out di destra.

Al rientro dagli spogliatoi, triplo cambio immediato per i padroni di casa: dentro Torre, Mosella e Polletta. E’ proprio Torre che al 60’ ha una chance potenziale ma in posizione precaria coglie soltanto l’esterno della rete da una ghiotta mattonella. Al 70’, sugli sviluppi di un corner, si libera bene Capocasa dall’altezza del dischetto, la sua incornata di testa non crea problemi a Colantonio. Dall’altra parte si aggiusta la sfera Ciarcelluti dal limite dell’area, poi però mastica troppo la conclusione che viene ben neutralizzata da Barduagni. Nel finale grande sfuriata in campo aperto di D’Incecco che dal fondo serve Montiel, il quale impatta su uno strepitoso intervento dell’estremo locale. Non succede più nulla e dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Tidiane, assistito da un gruppo unito e compatto, lancia dunque l’Angolana.