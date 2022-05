Eccellenza: Alba Adriatica - Il Delfino Curi Pescara 0-1

Il Delfino Curi Pescara può finalmente festeggiare: con la vittoria di misura ottenuta ieri sul campo dell’Alba Adriatica, la formazione pescarese stacca il pass per l'Eccellenza 2022/2023. Un'altra salvezza da urlo per la squadra allenata da Bonati, che ha puntato sui giovani come da tradizione e ha messo in cassaforte, ad una giornata dalla fine del campionato, ben 48 punti, salendo addirittura al sesto posto in classifica.

La città di Pescara sarà ancora in Eccellenza, quindi, anche nella prossima stagione. I ragazzi del patron Paluzzi ora hanno davanti solo la passerella finale in casa contro l'Avezzano già promosso in D. Una partita utile per far debuttare tra i grandi qualche giovane promessa dell'Under 19.

A decidere la gara di Alba il 20enne ex Pescara Di Stefano, a segno dopo 4' nella ripresa: il modo migliore per celebrare la sua settimana da eroe, dopo aver ricevuto una targa per aver salvato la vita ad un ragazzo delle giovanili. L’Alba Adriatica, salva da tempo e senza obiettivi, ha fatto da sparring partner ai pescaresi.

Il tabellino

Alba Adriatica: Verissimo, Pincelli, Delli Compagni, Censori, Dolegowski, Fabrizi, Giorgi, Pantoni, Torre, Paravati, Di Serafino. A disp. Barduagni, Di Stefano, Picone, Passamonti, Natale, Giri, Neri, Marini, Ikramellah. All. De Amicis.

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Sabatini, Di Giovacchino, Gobbo, Giannini, Lupo, Polletta, Falco, Marzucco, Di Stefano, Massa. A disp. D’Intino, Bradde, Pastorini, Paolucci, Sciamanda, Di Nardo, Palmisano, Cozzi, Rosini. All. Bonati.

Arbitro: Diella di Vasto.

Marcatori: 4 st Di Stefano.