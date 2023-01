Eccellenza, il programma della 23a giornata

Domenica importante per le pescaresi di Eccellenza. La RC Angolana, terza in classifica e ormai staccata dalla vetta, ospita l'Union Fossacesia (quarta) al Petruzzi e ha davanti a sé una grande occasione per chiudere i giochi in zona play-off. Nerazzurri a +8 dai biancorossi: in caso di vittoria, salirebbero a + 11 e metterebbero un'ipoteca sul posto agli spareggi promozione, con la squadra di Memmo fuori dalla corsa. Curiosità: nei nerazzurri angolani gioca il figlio dell'allenatore del Fossacesia. Una sfida in famiglia a casa Memmo tutta da seguire.

Chi può fare un regalo all'Angolana è il Montesilvano di Antignani: i gialloverdi ospitano il Giulianova secondo in classifica. Partita sulla carta impossibile per i pescaresi, ma la fame di punti adesso potrebbe ribaltare un pronostico chiuso, dopo il ko pesante di una settimana fa sul campo della capolista L'Aquila.

Appuntamenti da non perdere con la salvezza per Spoltore e Delfino Curi Pescara. Al Caprarese, la squadra di Daniele Di Camillo sfida l'Ortona di Sansovini, penultimo e a caccia disperata di punti per restare vivo. Ma gli spoltoresi possono fare un salto decisivo verso la quota per la permanenza in Eccellenza. Occhio però a sottovalutare i gialloverdi, trasformati dal mercato e in attesa di una svolta nella stagione. Il Delfino Curi Pescara in trasferta contro il Lanciano con lo stesso obiettivo: staccare in modo decisivo la sestultima. Contro i frentani in crisi profonda, non si può perdere il treno per il successo. Bonati punta sui gol del grande ex Bocchio, stella della formazione del patron Paluzzi.

Eccellenza, 23a giornata: il programma (ore 15)

Montesilvano - Giulianova

Alba Adriatica - Capistrello

Lanciano - Il Delfino Curi Pescara

Ovidiana Sulmona - Nereto

Pontevomano - Castelnuovo Vomano

RC Angolana - Union Fossacesia

Santegidiese - L'Aquila

Spoltore - Ortona

Torrese - Sambuceto

Eccellenza: la classifica dopo la 22a giornata

L'Aquila 1927 50

Giulianova 49

RC Angolana 45

Union Fossacesia 37

Pontevomano 35

Capistrello 35

Torrese 33

Ovidiana Sulmona 32

Montesilvano 30

Sambuceto 30

Il Delfino Curi Pescara 30

Spoltore 28

Castelnuovo Vomano 27

Santegidiese 23

Alba Adriatica 20

Ortona 16

Lanciano 16

Nereto 3