Eccellenza, colpo di mercato della RC Angolana

Il 2022 della RC Angolana si chiude in bellezza. Prima la vittoria netta sull'Alba Adriatica che porta i nerazzurri a tre punti dalla vetta, occupata dall'Aquila, poi la festa di Natale in grande stile. E sotto l'albero, mister Miani trova anche un rinforzo di qualità per ampliare la rosa e avere più scelta nella fase decisiva dells atgione. A Città Sant'Angelo è ufficiale l'arrivo di Lorenzo Gobbo, talentuoso centrocampista classe ‘99, prelevato a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Il neo calciatore nerazzurro ha salutato il Delfino Curi Pescara, con cui ha realizzato 7 gol nella prima parte di stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Gobbo ha iniziato poi il percorso verso il calcio dei "grandi" a Francavilla, giocando come Under. Poi il prestito allo Spoltore e, tre anni e mezzo fa, il passaggio alla corte di mister Guglielmo Bonati, con cui è cresciuto e migliorato al punto da affermarsi nelle ultime stagioni come uno dei migliori centrocampisti del campionato d’Eccellenza. Il suo futuro adesso si chiama Angolana, e la sfida è quella di far parte di questo gruppo intenzionato a scrivere una bellissima pagina di storia sul prato del Petruzzi.