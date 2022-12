Eccellenza, mercato: gol di razza per l'Angolana

Un super colpo di mercato per rinforzare la rosa e le ambizioni. La Renato Curi Angolana si è assicurata in queste ore il bomber Alessandro Pendenza, esperto attaccante abruzzese, proveniente dall’Ovidiana Sulmona. Pendenza l'anno scorso ha vinto il campionato di Eccellenza nella passata stagione con la maglia dell'Avezzano. In carriera, vanta più di 200 gol, 20 dei quali segnati proprio l'anno scorso al Dei Marsi contribuendo in maniera sostanziale alla promozione in Serie D dei biancoverdi. Magnifiche anche le stagioni al Cupello e ai Nerostellati Pratola, Pendenza è un attaccante di primissima fascia per la categoria e non ha bisogno di ulteriori presentazioni. La RC Angolana con il suo arrivo si conferma seria pretendente al salto di categoria con L'Aquila e Giulianova. La società angolana tra l'altro in queste ore ha blindato il suo capitano, Ciarcelluti, richiestissimo anche in categoria superiore.