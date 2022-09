Eccellenza, 2a giornata: il programma delle partite

Si torna in campo domani pomeriggio per la seconda giornata di andata. Il campionato di Eccellenza, dopo la domenica degli esordi e dei debutti, comincia la sua corsa. E spicca subito il derbyssimo pescarese tra Il Delfino Curi Pescara e il 2000 Calcio Montesilvano, che andrà in scena però sul neutro di Pianella alle 15, vista l'indisponibilità del San Marco nella città adriatica a causa dei lavori di rifacimento del manto sintetico (quasi ultimati). Bonati ha pareggiato all'esordio e cerca la prima vittoria, idem Antignani, fermato sul pari dalla matricola Fossacesia una settimana fa. Va in trasferta lo Spoltore, dopo la bella vittoria casalinga del primo turno contro il Pontevomano. La squadra di mister Di Camillo cerca il colpo a Castelnuovo, ma i teramani sono un'incognita da prendere con le molle. Fuori casa anche l'Angolana, reduce dalla partenza col botto in casa contro il forte Sambuceto: una vittoria che fa già sognare in casa dei nerazzurri del tecnico esordiente Miani, coadiuvato dall'ex difensore Fuschi. Gli angolani domani giocano ad Alba Adriatica, campo sempre insidioso di questa categoria.

Eccellenza, 2a giornata: il programma (ore 15)

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana

Capistrello - Ovidiana Sulmona

Castelnuovo Vomano - Spoltore

Il Delfino Curi Pescara - 2000 Calcio Montesilvano

Nereto - Giulianova

Ortona - Torrese

Pontevomano - Lanciano Calcio 1920

Sambuceto - L'Aquila 1927

Union Fossacesia - Santegidiese