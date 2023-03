Eccellenza, 28a giornata: gli impegni delle pescaresi

Ultime sette finali nel campionato di Eccellenza abruzzese. Le quattro cugine pescaresi ancora tutte impegnate per mettere al sicuro i rispettivi obiettivi. La migliore fin qui è stata la RC Angolana, che dopo aver perso in casa contro la capolista L'Aquila (ad un passo dalla D), ha un altro ostacolo durissimo davanti a sé: domenica pomeriggio sarà impegnata al "Fadini" contro il Giulianova, secondo in classifica. I nerazzurri sono terzi e hanno la possibilità di agganciare i teramani, evitando di giocare così la semifinale play-off. Sfida affascinante tra due piazze che storicamente hanno lanciato nel calcio che conta tanti giovani abruzzesi. Fabio Fuschi, vice di Miani, tra i grandi ex della contesa. Chi corre forte è anche Il Delfino Curi Pescara: la squadra di Bonati, giovanissima e costruita quasi totalmente in casa pescando dal proprio vivaio, al San Marco ospita il Capistrello: chi vince ha ancora qualche speranza di poter giocare i play-off. I pescaresi, però, guardano soprattutto alla quota salvezza da raggiungere al più presto: una doppia retrocessione dalla D, allargherebbe la zona pericolosa della classifica e potrebbero essere risucchiati in tanti. Bonati vuole invece stappare lo champagne per l'ennesimo capolavoro della sua carriera di allenatore arrivando quanto prima alla certezza aritmetica della permanenza in Eccellenza.

Nella zona rischiosa, sono in ballo Montesilvano e Spoltore. I ragazzi di Antignani con 34 punti guardano al derby di domenica come uno degli incroci più importanti della stagione. Con una vittoria avvicinerebbero quota 40 punti, il primo isolotto prima di approdare al porto sicuro della salvezza. Anche la squadra di Di Camillo guarda a quel traguardo e deve muovere urgentemente la classifica dai suoi 30 punti attuali, se vuole evitare di finire nel tritacarne dei play-out come nella passata stagione. Sarà una partita ad altissima tensione.

Eccellenza, 28a giornata: il programma (ore 15)

2000 Calcio Montesilvano - Spoltore

Giulianova - Renato Curi Angolana

Il Delfino Curi Pescara - Capistrello

L'Aquila 1927 - Alba Adriatica

Nereto - Pontevomano

Ortona - Castelnuovo Vomano

Sambuceto - Union Fossacesia

Santegidiese - Ovidiana Sulmona

Torrese - Lanciano