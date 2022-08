Eccellenza 2022/2023: quattro società pescaresi al via

Nessun ripescaggio tra le retrocesse e la perdente dei play-off. Montorio, Virtus Cupello e Penne restano in Promozione. L'Eccellenza abruzzese 2022/2023 è pronta a ripartire con un organico rinnovato e la promesse di un'altra stagione di spettacolo. Il Comitato regionale LND ha pubblicato l'organico del massimo campionato dilettantistico regionale. Saranno quattro le formazioni pescaresi ai nastri di partenza, dopo l'addio della formazione vestina. Il Delfino Curi Pescara, l'Angolana, lo Spoltore (salvo ai play-out) e il 2000 Calcio Montesilvano. Per le quattro sorelle, l'obiettivo primario sarà, ancora una volta, la salvezza. Per la serie D, si rinnoverà la sfida tra L'Aquila - che ha perso la finale play-off nazionale - e il Giulianova. una delle due proverà a prendere lo scettro dell'Avezzano, promosso al termine della passata stagione in D.

Il via alla nuova stagione si avvicina: il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo ha indetto, per le ore 17:30 di lunedì 8 agosto 2022, una riunione con le società di Eccellenza presso gli uffici di Via Lanciano a L’Aquila, per procedere al sorteggio del tabellone di Coppa Italia di Eccellenza maschile 2022/23. Sarà obbligatorio schierare in campo, nella prossima stagione, tre calciatori fuoriquota: 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi, 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi, 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi.

Eccellenza 2022/2023: le squadre partecipanti

ALBA ADRIATICA

CAPISTRELLO

CASTELNUOVO VOMANO

GIULIANOVA

IL DELFINO CURI PESCARA

L'AQUILA 1927

LANCIANO 1920

NERETO

ORTONA

OVIDIANA SULMONA

PONTEVOMANO

RENATO CURI ANGOLANA

SAMBUCETO

SANTEGIDIESE 1948

SPOLTORE

TORRESE

UNION FOSSACESIA

2000 CALCIO MONTESILVANO