Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Torrese 2-1

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, il Montesilvano di mister Antignani vince in rimonta contro la Torrese una partita al cardiopalma e giocata con gran tenacia. Alla rete di Grauberg hanno risposto Samuele Barbarossa e Leonardo Piovani.

La cronaca

Pronti via e Santirocco si ritrova un ottimo pallone davanti a Ubertini, riflesso felino del portiere che esce e blocca. Lupinetti, Petito, Maiorani, esce palla al piede la squadra di Antignani: sul cross di Lupinetti arriva Cavallucci che conclude malamente dal limite dell’area. Il più ispirato del primo tempo è Tommaso Lupinetti, il suo tentativo al 20′ sfiora la traversa. Successivamente, il classe 2005 si rende pericoloso con un diagonale che finisce fuori.

Nella ripresa ancora Montesilvano sugli scudi: Cavallucci prova da fuori, Camaioni e Mboup sventano la minaccia. Cross avvolgente di Besim Malolu, il fratello Leonardo prolunga al centro per Petito che di testa pecca di precisione. Nel momento migliore dei padroni di casa, la Torrese ha un sussulto e passa in vantaggio: Gentile suggerisce per Grauberg, diagonale chirurgico del 2001 che bacia il palo interno e finisce in rete. 1-0 teramano con il sigillo dell’estone alto 197 cm ma evidentemente bravo anche con i piedi.

Il Montesilvano non si scompone: punizione fantastica di Samuele Barbarossa che vale l’immediato pareggio. Davvero una traiettoria imprendibile per Camaioni e tutto da rifare per la squadra di Cristofari. La gara sembra cambiare direzione quando Leonardo Maloku riceve il secondo giallo e va sotto la doccia, lasciando i suoi in 10 negli ultimi 15 minuti.

Ma il calcio non è una scienza esatta e la dimostrazione arriva prontamente: Leonardo Piovani si prende la scena, destro che prende velocità col rimbalzo e ribaltone verdeoro. Primo gol in Eccellenza per il classe 2003 ed esultanza smisurata dei pescaresi.

Nel recupero, la Torrese ha la chance per tornare con un punto a casa ma Festa si allunga troppo il pallone e da posizione defilata non trova la porta.

La Torrese perde l’occasione per accorciare in classifica dalle prime della classe, il Montesilvano fa sul serio e mostra tutta la sua forza.

Il tabellino

Reti: 10’st Grauberg, 16’st Barbarossa, 37’st Piovani

Montesilvano: Ubertini, Maloku, Cavallucci, Sammaciccia (16’st Tassone), Barbarossa, Marcedula, Maloku, Lupinetti, Petito, Marrone (1’st Piovani), Maiorani. A disp.: Mastrogirolamo, Vanni, Iezzi, Daka, De Marco, Pento, Bassi. Allenatore Antignani.

Torrese: Camaioni, Cissè, Mastrilli, Di Nicola, Di Lallo, Mboup, Mosca, Di Federico, Santirocco (27’st Brattello), Gentile (14’st Restaneo), Grauberg (39’st Festa). A disp.: Di Virgilio, Di Loreto, Tini, Di Francesco, Selmanaj, Antichi. Allenatore Cristofari.

Arbitro Novelli di Vasto (Ricci, Chieti – Colonna, Vasto)

Note: ammoniti Petito, Grauberg, Mboup

Espulso Maloku per doppia ammonizione al 30′ st