Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano prenota la vittoria

Davide Antignani alla vigilia di 2000 Calcio Montesilvano – Sulmona, in programma domani allo Speziale per il turno infrasettimanale di Eccellenza, prenota il ritorno alla vittoria per i suoi, dopo il pari beffa di sabato scorso a Sant’Egidio, quinta partita consecutiva senza vittorie. “Non posso che ritenermi soddisfatto. Ai ragazzi avevo chiesto quel tipo di partita su un campo d’erba pesante bagnato abbondantemente prima della gara. Infatti, poi negli spogliatoi ho trovato alcuni ragazzi con i crampi. Considerati i tanti infortuni e le premesse del match, resta solo il rammarico di aver subito alla fine il gol del pareggio. Prestazione sontuosa degli under e degli over”.

Sugli scudi gli autori dei gol montesilvanesi: “Sammaciccia per me è una semplice conferma di quanto fatto vedere, Mammarella ha avuto pazienza di aspettare il suo momento e lavorare con serenità. I ragazzi devono sempre rimanere con i piedi per terra per dimostrare il loro valore”.

Domani arriva il Sulmona: “Affronteremo una squadra ferita nell’orgoglio ma è una formazione che si esprime meglio in trasferta. Ci sono giocatori di spessore che hanno fatto categorie superiori, il loro allenatore è preparato. E’ anche vero che noi non vinciamo da cinque partite e dobbiamo fare il massimo per ottenere i tre punti. Ci aspetterà una battaglia a livello sportivo”.