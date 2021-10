Il 2000 Calcio Montesilvano carico alla vigilia del derby contro lo Spoltore

Dopo il 2-0 rifilato al Capistrell, il 2000 Calcio Montesilvano è già proiettato sul derby di domani in casa dello Spoltore. Mister Davide Antignani analizza il momento dei suoi: “Sono contento per la prestazione di domenica. I ragazzi hanno seguito alla lettera quello che gli avevo detto nello spogliato dopo L’Aquila, ovvero di ripartire dalla prestazione con la stessa cattiveria e determinazione, quindi si sono visti i risultati. Soprattutto il secondo tempo è stato bello da vedere perché siamo usciti fuori a livello fisico, tecnico e tattico come riconosciuto anche dal mister avversario Giordani. Considerato che abbiamo chiuso con 8 fuoriquota e che abbiamo fatto esordire l’ennesimo 2004, Buccione, non posso che essere soddisfatto”.

Alla vigilia di un nuovo impegno, non c’è tempo per esultare. “Reputo lo Spoltore una squadra tecnicamente superiore alla nostra con gente come Di Camillo, Sparvoli, Zanetti e tanti altri che possono fare la differenza. Conosco molto bene il tecnico Alessandro Del Gallo, con cui ho giocato assieme a Miglianico. Mi aspetto una bella partita, i nostri ragazzi sono concentrati e sanno cosa devono fare”.

Un commento sulla vittoria della Juniores per 3-4 contro la D’Annunzio Pescara: “E’ una sensazione agrodolce perché da una parte sono contento che siamo il migliore attacco, dall’altra deluso perché siamo anche la peggior difesa. Significa che i ragazzi non ancora capiscono quelli che sono i meccanismi, bisogna lavorare con impegno e determinazione, considerando che siamo in tanti e impegnati su due fronti. Stiamo combattendo con infortuni e fatica, in 7 giorni tra prima squadra e Juniores abbiamo disputato 4 partite. Sono felice per la prestazione del secondo tempo che ci ha permesso di agguantare la vittoria”.