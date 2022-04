Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - RC Angolana 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa 2000 Calcio Montesilvano

Nel derby pescarese della trentesima giornata, Montesilvano e Renato Curi Angolana pareggiano per 1-1.

Cronaca

Gara subito viva e ricca di spunti: Ciarcelluti protegge il pallone e con un tiro cross crea un brivido lungo la schiena dei difensori di casa. Risposta verdeoro affidata all’asse Petito – Maloku con l’ex di turno che manda a lato dal vertice dell’area destra. Ci vogliono i riflessi di Ubertini per impedire ad Angelozzi di sbloccare la partita con un sinistro dal limite dell’area, buono il botta e risposta tra i due. Farindolini disegna un pallone geniale per Miani che conclude fuori di pochissimo

Sul versante opposto da un esterno all’altro, Maloku per Tassone che col sinistro calcia centrale sciupando una grossa palla gol. Primo tempo giocato a ritmi forsennati: conclusione di bomber Miani parata da Ubertini e il salvataggio provvidenziale di Leonardo Maloku sull’esperto attaccante dell’Angolana. Ma è il Montesilvano a protestare quando in un’azione di rimessa Marcedula e Fuschi vanno a contatto, lascia giocare il direttore di gara. Episodio che si somma a un contatto dubbio nei primi minuti tra Petito e Scurti.

Nella ripresa guizzo di Tassone, tra i migliori dei suoi, stoccata salvata da Fuschi nel posto giusto al momeno giusto. Grande uscita di Marcotullio che arpiona in maniera plastica un pallone crossato da Maiorani prima di finire a Tassone. L’Angolana vuole i tre punti e passa in vantaggio: angolo di Farindolini, buca la difesa di casa e Pastafiglia deve appoggiare in rete lo 0-1 di giornata con l’esultanza dei suoi compagni che vedono vicino un prestigioso traguardo

Il Montesilvano vende cara la pelle. Da un piazzato di Maiorani girata fantastica di Petito che toglie le castagne del fuoco pareggiando immediatamente la partita. Da lì in poi non succederà più nulla, un punto a testa in un derby ricco di emozioni e ben giocato da entrambe le squadre.

Il tabellino

Reti: 29′ st Pastafiglia (RC), 33′ st Petito (M).

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (31’ st Bassi), Marcedula (39’ st Antignani), Sammaciccia, Barbarossa, Maloku L., Maloku B., Tassone, Petito, Marrone, Maiorani. A disposizione: Mastrogirolamo, De Marco, Mammarella, Iezzi, Piovani, Buccione, Daka.

All. Antignani.

RC Angolana: Marcotullio, Casimirri, Angelozzi (14’ st Ucci), Fuschi, Scurti, Pastafiglia, Cichella, Lombardi (50’ st Ruggieri), Miani, Farindolini, Ciarcelluti. A disposizione: Marino, Mottini, Morelli, Spinelli, Adaowo, D’Amico, Tidiane. All. Rachini.

Ammoniti: Marrone (M); Miani, Cichella, Ciarcelluti (RC).

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila.