Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano alla ricerca della continuità

Dopo i tre punti di domenica a Casalbordino, mister Antignani non vuole perdere il filo della continuità. A Montesilvano, nel turno infrasettimanale di Eccellenza, domani pomeriggio arriva il Pontevomano. Il tecnico verdeoro carica la squadra. dopo la vittoria di domenica: “Sono contento, però l’ho messa già in archivio - le parole di Antignani alla vigilia - . Tra poche ore abbiamo un’altra partita fondamentale per il nostro cammino. Abbiamo giocato contro una squadra forte ma che sta attraversando un momento di difficoltà. Dopo l’episodio dell’espulsione abbiamo triplicato le forze e abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. I cambi sono stati decisivi, mi riferisco all’ingresso di Lupinetti e Di Primio. Purtroppo però la classifica è ancora molto corta e indecifrabile”.

Domani c’è il Pontevomano, in palio tre punti pesantissimi per allontanarsi dal quintultimo posto: “La gara di domani è fondamentale per dare continuità dopo i tre punti di domenica. Incontriamo una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa Italia e già allora dissi che erano forti, temibili e ben allenati. Sappiamo che sarà una battaglia e cosa ci aspetta, la stiamo preparando nel migliore dei modi. Vogliamo dare una sterzata alle partite casalinghe”.

Primo stop stagionale per la Juniores. “A fine partita ho già parlato con i ragazzi. Vado controtendenza dicendo che accolgo la sconfitta a braccia aperte perché sono dell’idea che sia meglio perdere adesso che dopo. Il modo in cui è arrivata non mi è piaciuto, perché se vinci 2-0 dominando in lungo e largo non puoi permetterti di rilassarti e prendere quattro gol. Ai ragazzi non posso dire nulla, perché ci stanno mettendo tutto quello che hanno. Siamo pronti per ripartire nel migliore dei modi”.