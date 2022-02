Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Penne 0-1

Il Penne sbanca lo "Speziale" di Montesilvano e riapre la corsa alla salvezza diretta. Secondo successo consecutivo per la squadra di Iodice, che porta via tre punti pesantissimi contro la squadra di Antignani. Decide un gol del giovane Cutilli (2004) al 22' del primo tempo, al termine di un match combattutissimo e dall'alto tasso di agonismo.

Inizio gara con un paio di occasioni per parte, poi Cutilli rompe l'equilibrio insaccando sul secondo palo un assist dell'ottimo Fulvi. Nella ripresa i ragazzi di mister Iodice si complicano la vita sbagliando un calcio di rigore con Medaglia che supera Ubertini ma centra in pieno la traversa. Brivido nel finale con Maiorani che, dalla distanza, centra in pieno la traversa.

Biancorossi che infilano dunque il secondo successo consecutivo e si preparano al doppio impegno casalingo con Spoltore e Baciagalupo Vasto Marina. Un passaggio fondamentale per uscire dalle sabbie mobili e fare un passo fondamentale per la salvezza diretta. I montesilvanesi invece vengono risucchiati, pur avendo ancora un margine di vantaggio sulla quintultima.

Il tabellino