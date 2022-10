Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano nella bolgia del Fadini

Alla vigilia di Giulianova – 2000 Calcio Montesilvano, il mister dei pescaresi Davide Antignani carica i suoi ragazzi per la trasferta insidiosa del Fadini, contro una delle principali candidate al salto in serie D. Si rinnova la sfida già giocata in Coppa Italia solo mercoledì scorso. Gialloverdi reduci dal ko contro L’Aquila. “Finalmente è arrivata la sconfitta che tutti aspettavano, altrimenti si poteva pensare che dovessimo vincere il campionato. Preferisco non commentare la partita con L’Aquila perché ho già ampiamente detto ciò che penso”.

Sfida di Coppa infrasettimanale. “Mercoledì abbiamo affrontato un Giulianova che così come noi ha dato spazio a diversi elementi che dovevano fare minutaggio e ne è venuta fuori una gara gradevole dove loro hanno avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo anche noi abbiamo avuto tre ripartenze nelle quali potevamo far male. Faccio i miei complimenti ai ragazzi, soprattutto a quelli come Di Tommaso, De Sanctis, Iezzi e Buccione, che sono scesi in campo senza timore reverenziale”.

Domenica di nuovo il Giulianova sulla strada. “Sarà una partita diversa, perché giocheremo al Fadini che sarà una bolgia, loro hanno una tifoseria bellissima che sarà il dodicesimo uomo in campo. Noi cercheremo di fare la nostra solita gara con rispetto e senza paura, poi a fine partita stringeremo la mano all’avversario a prescindere dal risultato”.

Juniores impegnata nel primo derby con Il Delfino Curi Pescara. “Per la juniores lunedì ci sarà una bella partita contro il Delfino Curi, squadra ben attrezzata e ben allenata. Sarà un ottimo banco di prova per vedere a che punto ci troviamo anche noi”.