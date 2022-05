Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano – Lanciano 2-1

Lacrime e sorrisi. Di gioia e di emozione. E di soddisfazione. Il 2000 Calcio Montesilvano in rimonta batte il Lanciano e chiude al settimo posto in campionato. E' la migliore delle pescaresi di Eccellenza. Un record mai toccato dalla società. Raggiunto con una rosa giovanissima, ma determinata e organizzata, che spesso ha dato filo da torcere anche alle grandi del torneo. Grande lavoro di mister Antignani, che ieri a 40 anni ha calcato il campo per l'ultima volta della sua lunga carriera di bomber nei panni di calciatore. Anche per lui, tanta commozione al fischio finale.

La cronaca

Trenta secondi e il Lanciano è già in vantaggio. Improvvisa verticalizzazione per Campagnol Bocchio che arriva a tu per tu con Ubertini, assist per Carella che non può sbagliare. Caricata dal vantaggio, la squadra ospite si riaffaccia in attacco con Demurtas che non inquadra la porta. Primo tentativo del Montesilvano ad opera di Tassone che si accentra e impegna Elezaj. Proteste dei verdeoro quando il direttore di gara vede un tocco di mano ma assegna un calcio di punizione valutandolo fuori area. Si aziona l’asse Marrone Petito ma Elezaj è ben piazzato e sventa la minaccia. Sfonda sulla sinistra De Marco che suggerisce al centro, Tassone non arriva di un soffio. Nell’occasione proprio Tassone viene espulso per eccessive proteste. Nel recupero doppia clamorosa occasione per il Lanciano prima con Carella e poi con Demurtas ma in entrambe le conclusioni il legno viene in aiuto dei padroni di casa e si va negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Nella ripresa subito Ubertini protagonista con una parata da applausi sulla punizione di De Marchi. Risponde il Montesilvano: cross di Marrone per la testa di Besim Maloku e palla alta. Sugli sviluppi di un corner bomba di Campagnol Bocchio che sibila fuori di un soffio. Il pareggio si manifesta al 26′: angolo di Marrone e colpo di testa di Besim Maloku che fa 1-1 e sigla il suo ottavo centro in campionato. Il Montesilvano in inferiorità numerica spinge: annullato il 2-1 al neoentrato giocatore allenatore Antignani, poco dopo Petito entra in area e con una carambola butta in rete il pallone della rimonta verdeoro.

Nel finale non succede più nulla, un Lanciano orgoglioso cede il passo a un Montesilvano che fa il record di punti personale nella categoria e si conferma una bella realtà del campionato di Eccellenza.

Il tabellino

Marcatori: 1’pt Carella (L), 26′ st B. Maloku, 43′ st Petito (M)

Montesilvano: Ubertini, Vanni (7′ st Pento), De Marco (17′ st Antignani), Barbarossa, Marcedula (28′ st Vedovato), L. Maloku, B. Maloku (44′ st Feragalli), Tassone, Petito, Marrone, Maiorani (15′ st Sammaciccia). A disposizione: Mastrogirolamo, Silvestri, D’Alessandro, Chiulli.

Allenatore: Davide Antignani

Lanciano: Elezaj, Mazzieri, Campagnol Bocchio, Bertino, Tissone, Bodo, De Marchi, Demurtas, De Fabritiis, Priorelli, Carella (31′ st Seck). A disposizione: Zappulla.

Allenatore Stefano Bellè

Ammoniti: Barbarossa, Marcedula, Marrone (M); De Fabritiis (L)

Espulsi: Tassone al 32′ pt per proteste (M)

Direzione di gara: Gianluca Fantozzi di Avezzano coadiuvato da Amelii di Teramo e Longo di Chieti