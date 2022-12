Eccellenza, il 2000 Calcio Montesilvano sfida il Castelnuovo

Il Montesilvano si appresta ad affrontare allo "Speziale" l’importante match con il Castelnuovo Vomano domani pomeriggio nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, penultima giornata di andata. Mister Davide Antignani avverte i suoi sulle difficoltà della sfida contro i teramani: “Con il Pontevomano è arrivato un pareggio al termine di una gara combattuta in un campo che ha reso difficile il tutto ad entrambe le compagini; i ragazzi hanno lottato su ogni pallone e alla fine abbiamo preso un punto che ci permette di muovere la classifica. Gli altri risultati non mi interessano, io guardo alla prestazione dei miei ragazzi e alle buone risposte che mi hanno dato sul campo”.

Si rinnova un confronto che si è già giocato in Coppa Italia qualche mese fa, ora però i punti pesano e i gialloverdi sono tre punti sopra la sestultima posizione, che apre la bagarre play-out e retrocessione: “Domani sarà una partita dura contro una squadra forte, lo dissi già in estate dopo averli affrontati in Coppa. E’ una formazione ben allenata e composta da buoni giocatori. Noi come sempre cercheremo di farci trovare pronti e battagliare su ogni pallone”.

Antignani felice del lavoro della sua Under 19: “La Juniores sorprende sempre di più, gioca bene ed esprime un buon calcio (2-1 sul Penne, ndr). I ragazzi sono sempre sul pezzo e hanno cominciato a capire che per portare a casa qualcosa di importante bisogna anche saper soffrire a volte. Questo mi rende orgoglioso di loro”.