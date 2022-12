Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Castelnuovo 5-1

Il Montesilvano di Antignani riveste i panni di 10 giorni fa e batte 5-1 il Castelnuovo. Come con l’Alba Adriatica, i verdeoro sfoderano una grande prova finalizzando le occasioni concretizzate e agguantando tre punti d’oro. Al primo affondo i padroni di casa passano: angolo di Iezzi, Barbarossa sul secondo palo non perdona. Il Castelnuovo Vomano muove bene la palla ma è il Montesilvano a colpire: Besim Maloku vola sulla fascia e viene steso in area, il direttore di gara fischia la massima punizione. Dal dischetto Palermo ipnotizza Bassi ma la capitolazione è dietro l’angolo: altro assolo di Maloku, il portiere risponde presente ma sulla ribattuta Piovani è il più veloce e allunga le distanze.

Al rientro dagli spogliatoi ancora Piovani protagonista, destro non potente ma angolato che bacia il palo regalando la seconda ma non ultima gioia al “tuttocampista” di casa. Infatti, il numero 9 di giornata realizza la sua prima tripletta in categoria con un altro tiro imprendibile. La partita finisce praticamente in questo momento, con i pescaresi sugli scudi e ancora in rete: l’asse è tutto dei fratelli Maloku, Besim crossa per Leonardo che al volo batte Palermo. Nell’ultima azione di giornata, classica rete della bandiera per Ancinelli, che finalizza di testa un contropiede ospite. Il Montesilvano sale a quota 21 punti e nel prossimo turno, l’ultimo del girone di andata, farà visita al Capistrello.

Montesilvano – Castelnuovo 5-1: il tabellino

Reti: 8′ pt Barbarossa; 45′ pt, 4′ st e 13′ st Piovani; 20′ st L. Maloku (M); 45′ st Ancinelli (C)

Montesilvano: Ubertini, L. Maloku, Cavallucci, Mammarella (20′ st Lalli), Alessandroni (38′ st Vanni), Barbarossa (44′ st Di Renzo), B. Maloku, Balducci (20′ st Di Tommaso), Piovani, Bassi, Iezzi (38′ pt De Sanctis). A disp. Mastrogirolamo, D’Alessandro, Sandu, Daka. All. Antignani.

Castelnuovo: Palermo, Ancinelli, Di Crescenzo (7′ st Conrero), Urruty, Gagliardi (7′ st De Gregoris), Damiani (28′ st Di Blasio), Torromino (1′ st Sciamanda), Cotos, Zicari, Dubino (38′ st De Baptistis), Montano. A disp. Pineto, Maione, Rota. All. Del Grosso.

Ammoniti: Alessandroni (M); Di Crescenzo, Ancinelli (C)

Arbitro: Vazzano di Catania.