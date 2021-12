Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano a caccia di punti a Casalbordino

Al termine dell’allenamento di rifinitura, mister Davide Antignani è pronto per la trasferta di Casalbordino, valida per la 15a giornata di Eccellenza. Uno scontro da non fallire per avvicinare la quota salvezza e dimenticare il ko casalingo di domenica scorsa contro i giovani terribili del Giulianova (1-5). "La squadra viene da una partita giocata bene, ma contro un'avversaria davvero forte. Con otto under, come noi, ma superiori a livello fisico. Alla pari, prima del solito episodio della domenica, abbiamo giocato una partita equilibrata. Il risultato finale è stato esagerato, e anche loro l'hanno riconosciuto", le parole di Antignani alla vigilia del match.

Casalbordino pronto a tutto per centrare la salvezza: "Hanno annunciato un nuovo attaccante, non si tirano indietro, lottano per l'obiettivo minimo che è la salvezza. E' un campo caldo, sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo farci trovare pronti".

Dentro subito Luca Marrone, grande ritorno dal mercato invernale a Montesilvano: "Ogni allenatore in Eccellenza sarebbe contento di avere in rosa un giocatore come Marrone - chiude Antignani - . E' esperto, duttile e intelligente: farà crescere i nostri giovani. E' entrato in punta di piedi nello spogliatoio, sa che rispetto al passato qualcosa è cambiato. Ma è stato accolto con calore dai compagni. Sul mercato saremo vigili, tutto è possibile ancora...".

Convocati

Portieri: Ubertini, Mastrogirolamo, Sagazio

Difensori: Barbarossa F., Cavallucci, De Marco, Marcedula, Vedovato

Centrocampisti: Barbarossa S., Buccione, Ettorre, Iezzi, Lupinetti, Maiorani, Mammarella, Piovani, Sammaciccia

Attaccanti: Bassi, Daka, Di Primio, Marrone