Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Casalbordino 3-2

Nella trentaduesima giornata di Eccellenza, il Montesilvano strappa un successo fondamentale in casa contro il Casalbordino e compie un passo decisivo verso l’aritmetica salvezza. Dopo essere passati in svantaggio due volte, i verdeoro rimontano prima con Bassi e poi con Besim Maloku; nel finale la perla di Daka dalla distanza regala il successo ai suoi. La squadra di mister Antignani si porta così a quota 45 punti, mentre il Casalbordino rimane a 31 punti e dovrà cercare riscatto nella prossima gara contro il Penne.

La cronaca

Il primo tempo è molto combattuto a centrocampo, con la tensione per la posta in palio a farla da padrona. La prima occasione arriva solo al 17′, quando Vedovato crossa per Petito che di testa spedisce a lato di poco. La risposta del Casalbordino è letale: al 31′ Salguero crossa rasoterra per Grubesic che, dimenticato totalmente dalla retroguardia di casa, insacca l’1-0 ospite. I locali non si perdono d’animo e con una reazione d’orgoglio pervengono al pari: una punizione deviata di Barbarossa diventa un assist per Bassi che sottomisura batte Lalic e fa 1-1. Nel finale di primo tempo il Casalbordino riesce ad attaccare con maggiore continuità e al 41′, su cross di Pino, Trisi centra la traversa. Il primo tempo si conclude così sul punteggio di 1-1.

La ripresa si apre con una punizione dal limite di Bassi che sorvola di poco la traversa. Al 13′ dagli sviluppi di una punizione di Cavallucci, Marrone insacca ma il direttore di gara annulla tutto per una posizione di fuorigioco dell’attaccante che suscita più di qualche dubbio. Dal vantaggio annullato agli ospiti, si passa al 2-1 del Casalbordino: dopo un batti e ribatti in area montesilvanese, Trisi decide di mettersi in proprio e, complice una deviazione, batte Ubertini. La gara sembra incanalarsi sui binari favorevoli per i giallorossi, ma con il passare dei minuti i verdeoro tornano a rendersi pericolosi. Al 30′ un flipper in area ospite porta Petito al tap-in ravvicinato ma Lalic si supera e sventa la minaccia. Gli animi si surriscaldano, il pressing dei locali cresce e al 36′, sugli sviluppi di un traversone dalla destra sbuca Besim Maloku che fa 2-2, siglando il suo settimo gol in campionato. Partita finita? Nemmeno per sogno: passa un solo giro di lancette e Daka, dai 30 metri, tira fuori dal cilindro un destro formidabile che si insacca all’incrocio e fa esplodere di gioia il pubblico di fede montesilvanese. Gli ultimi minuti sono un assalto del Casalbordino, con i tentativi degli attaccanti sistematicamente bloccati sul nascere dalla retroguardia locale. Al 48′ gli ospiti avrebbero l’opportunità di pareggiare ma Bonacci, smarcato in area, solo contro Ubertini centra la traversa, tra la disperazione dei suoi. Dopo sette minuti di recupero, si concludono le ostilità: Montesilvano batte Casalbordino 3-2 e compie un passo decisivo verso la salvezza.

Il tabellino

Reti: 31′ pt. Grubesic (C), 39′ pt. Bassi (M), 18′ st. Trisi (C), 36′ st. Besim Maloku, 37′ st. Daka (M).

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (38′ st. Maiorani), Cavallucci, Sammaciccia, Marcedula, L. Maloku, Lupinetti (20′ st. Daka), Barbarossa, Petito, Bassi (9′ st. Marrone), B. Maloku. A disposizione: Mastrogirolamo, Piovani, Mammarella, Ettorre, Fidanza, Tassone. Allenatore: Davide Antignani.

Casalbordino: Lalic, Pino, Iannone (40′ st. Bonacci), Handzic (44′ st. Ciancaglini), Traino, Bonasia, Ciafardini, Trisi, Salguero, Regner, Grubesic. A disposizione: Tor, Di Pasquale, Campanella, Bologna, Mangiacasale. Allenatore: Luigi Di Simone.

Ammoniti: Daka (M), Handzic, Trisi, Lalic (C).

Arbitro: Giallonardo di Sulmona.