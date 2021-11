Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano, domani c'è il derby-salvezza

Tutto pronto per il derby salvezza: domani pomeriggio a CIttà Sant'Angelo il 2000 Calcio Montesilvano sfida la RC Angolana in una delle battaglie tutte pescaresi del torneo di Eccellenza. Davide Antignani, che non potrà essere in panchina perché squalificato, riparte da due ko. In particolare dall'ultimo, casalingo, contro la capolista Avezzano. Un 2-3 che ha lasciato il segno... "Una sconfitta che brucia, arrivata dopo un primo tempo ottimo dei ragazzi. Non solo per il risultato parziale di due a zero, ma per la prestazione maiuscola: i marsicani non riuscivano a venire fuori, li abbiamo chiusi giocando palla a terra e sfiorando il terzo gol con Marcedula", le parole del 39enne tecnico di Chieti.

Anche contro l'Avezzano, è mancato un pizzico di esperienza e mestiere per chiudere il match: "C'è stata una mia ingenuità: mi sono fatto buttare fuori e questo ha pesato. E' mancata anche l'esperienza. L'Avezzano con i cambi ha cambiato la partita, e alla fine ci è andata male. Due sconfitte in pochi giorni per 3 a 2, dopo essere andati in vantaggio, danno fastidio. Ma noi prendiamo ogni settimana quello che viene, ora ci prepariamo al meglio per la prossima battaglia".

Che sarà quella di domani al "Petruzzi" contro la squadra di Paolo Rachini, che nelle ultime ore ha avuto parole di elogio nei confronti di Antignani e dei suoi ragazzi: "E' una delle squadre più forti del campionato, come organico. Le cose non sono andate bene ultimamente agli angolani, ma nel 3 a 0 contro L'Aquila dei nerazzurri ho visto tanta roba. Tra Farias, Miani, Fuschi, Milizia, Farindolini e altri: tutti giocatori di categoria, c'è qualità. Noi abbiamo lavorato bene, anche se avrò qualche defezione che mi porterò domani in partita. Ma sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo".