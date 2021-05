Il ds Bocchetti dopo il tracollo del Pescara a Cosenza: "Abbiamo sbagliato, pensavamo di aver fatto delle buone cose in fase di mercato" [VIDEO]

«Abbiamo sbagliato, pensavamo di aver fatto delle buone cose in fase di mercato ma il campo ha detto cose diverse. Rinnovare tutto? Esistono dei contratti».

Questo, in estrema sintesi, quanto detto da Antonio Bocchetti, direttore sportivo del Pescara dopo il tracollo dei biancazzurri a Cosenza che segna, di fatto, un'amara retrocessione in Serie C.

Bocchetti poi rivolge lo sguardo all'immediato futuro, quello del ritorno in Serie C dopo 12 anni: «Ci sono dei calciatori sotto contratto e i contratti vanno rispettati, uno cerca di fare il meglio possibile comunque in un mercato difficile con una situazione di Covid che ha inciso tantissimo non solo per il Pescara ma anche per le altre società. Noi pensavamo di avere uno zoccolo duro importante che purtroppo, soprattutto quest'anno non è stato all'altezza. Avevamo messo dei giocatori di grandissima esperienza che però tra infortuni e poche partite non hanno inciso tantissimo. Quindi poi la situazione la conosciamo. Al di là degli acquisti siamo a arrivati a un momento che avremmo potuto fare qualcosa di grandioso ma ogni volta che avremmo dovuto fare il passo per tirarci fuori la squadra è sempre venuta meno a livello nervoso. Dare colpe a questi calciatori, a questa squadra non mi va, perché i principali responsabili siamo noi della società, sono io direttore e poi a cascata tutti quanti. Dobbiamo dividere un po' tutti le colpe. I miei errori sono stati al 90 per cento poi a cascata tutti gli altri, ma mi aspettavo qualcosa in più a livello di temperamento e di nervosismo. Quanto successo ci insegna che si deve correre e combattere, anche per i compagni, non ci possiamo sciogliere dopo il primo gol del Cosenza, così rapidamente senza mordente. Questa è la più grande sconfitta da parte della società».