Per l'8 marzo le Donne Biancazzurre hanno celebrato i 35 anni di Pescara di Gramenzi

Come ogni anno, il Pescara Club Donne Biancazzurre ha festeggiato l’8 marzo ma in questa occasione l’evento è stato posticipato di due giorni per avere la certezza della presenza di un ospite speciale, il segretario generale della Pescara Calcio Gigi Gramenzi che nel 2023 celebra il 35esimo anno di lavoro all’interno del club biancazzurro.

Doppia festa, quindi, al ristorante Bolsena, alla presenza di una trentina di tifose, dell’assessore ai lavori pubblici di Pescara Luigi Albore Mascia, e dell’allenatore Fabio Ferraresi, ex giocatore del Delfino. La presidente del Club Donne Biancazzurre Nella Grossi, a nome di tutte le teorie le iscritte, ha donato a Gramenzi, accompagnato dalla moglie Samantha, una targa ed un cesto di fiori dai colori del Delfino. "Siamo particolarmente legate a Gigi perchè da sempre è vicino alla nostra famiglia, nella quale è letteralmente cresciuto come tifoso all’età di 12 anni - ha dichiarato Nella Grossi - . Ricordo ancora la sua presenza nel club in occasione dell’inaugurazione nel 1977".

Il pranzo è stato arricchito dalla presenza del presidente Daniele Sebastiani, giunto a sorpresa per portare gli auguri al suo segretario generale ed al Club Donne Biancazzurre.