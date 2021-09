Domani scatta la Coppa Italia di Promozione, il programma

E’ arrivato il momento di scendere in campo per le protagoniste del campionato di Promozione. Nel week-end scatta la Coppa Italia con le gare di andata del primo turno (ore 16). Ritorno fissato per domenica 19 settembre alle 16. Dal 26 settembre scatterà invece il campionato nei tre gironi. Ventuno partite in programma, venti scontri diretti e la prima giornata dell’unico triangolare presente in tabellone. Solo due i derby pescaresi tra Fater ed Elicese e tra Turris e Pianella.

Il programma delle partite: Alba Montaurei – Miano, Atessa – San Salvo, Casolana – Val di Sangro, Casoli 1966 – Hatria 1957, Fater Angelini – Elicese, Fucense Trasacco – Tagliacozzo, Francavilla – San Giovanni Teatino, Miglianico – Ortona, Morro D’Oro – Santegidiese 1948, Mutignano – Fontanelle, Nerostellati – Ovidiana Sulmona, New Club Villa Mattoni – Montorio 88, Piano della Lente – Rosetana, San Gregorio – Amiternina Scoppito, Silvi – Mosciano, Tollese – Bucchianico, Tornimparte 2002 – Pizzoli, Turris Calcio Val Pescara – Pianella 2012, Union Fossacesia – Athletic Lanciano, Valle Peligna – Scafapassocordone. Triangolare: Pucetta – Celano, riposa Paterno.