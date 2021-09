Domani le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza

Le pescaresi promettono battaglia: Angolana e Spoltore in trasferta per l'impresa, derby spettacolo al Poggio tra Delfino Curi e Penne

E' già tempo di dentro o fuori. Domani si giocano le partite di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Chi romperà l'equilibrio dell'andata? La RC Angolana è chiamata all'impresa in trasferta sul campo dell'Alba Adriatica, dopo aver perso di misura in casa. Il derby pescarese tra Delfino Curi e Penne promette scintille: domenica scorsa cinque gol, rigori ed espulsi hanno reso la gara d'andata uno spettacolo. Bonati vuole provare a ribaltare il ko di misura subito in terra vestina. Lo Spoltore ha pareggiato in casa e adesso cerca il colpo a Giulianova, impresa non facile, ma alla portata dei ragazzi di Del Gallo.

Il programma: Alba Adriatica – RC Angolana (andata 1-0): Di Monteodorisio di Vasto; Delfino Curi Pescara – Penne (ore 11 al Poggio degli ulivi, andata 2-3): Battistini di Lanciano; Giulianova – Spoltore (andata 1-1): Iheukwumere dell’Aquila; L’Aquila – Bacigalupo Vasto (andata 2-0) : Di Caro di Chieti; Sambuceto – Capistrello (andata 0-0): Esposito di Pescara; Villa 2015 – Lanciano (triangolare: Villa 2015 e Lanciano 3 punti, Virtus Cupello 0): Arnese di Teramo; Torrese – Avezzano (triangolare: Avezzano e Torrese 3 punti, Casalbordino 0): Marchetti dell’Aquila.

Le squadre qualificate si ritroveranno ai quarti di finale: andata il 20 ottobre, ritorno il 24 novembre. A gennaio le semifinali e il 2 febbraio 2022 la finale secca in campo neutro.