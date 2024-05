Pianella in lutto per la scomparsa di Dino Luciani

Un'intera comunità oggi è in lutto. A Pianella è sconfinato il cordoglio per la morte di Dino Luciani, attuale vice presidente della locale squadra di calcio ed ex numero uno del sodalizio biancoazzurro che solo qualche giorno prima aveva annunciato la conferma del ds Moreno Miccoli. Aveva 63 anni ed era titolare della Ldr, azienda con 40 anni di esperienza nel settore degli impianti civili ed industriali. A dare notizia della morte, avveuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2024, la pagina Facebook ufficiale del Pianella Calcio. Questo il post diffuso: “È con immenso dispiacere che comunichiamo l’improvvisa salita in cielo del nostro amatissimo vice presidente. Tutti noi ci uniamo all’enorme dolore dei famigliari. Arrivederci Dino”.

Al triste messaggio ha fatto seguito un altro post diramato dal sodalizio ma a firma del Settore Nord Pianella: "Una notizia che ci lascia increduli e sconvolti!!!", si legge. "Non ci sono tante parole, in questo momento con il cuore affranto, abbiamo saputo della prematura scomparsa del nostro presidente... Siamo vicini alla famiglia con tutto l'affetto e la vicinanza che possiamo dare in questo momento di grande dolore", continua il post, "un segno di riconoscenza e valore ad un uomo che ha dato amore e impegno per la nostra maglia e la nostra città!!! Grazie Dino!"

La camera ardente è stata allestita presso la casa Funeraria Domus Omnia Il Paradiso in via Sant’Angelo a Pianella e domenica 19 maggio, alle ore 17, ci saranno le esequie nella Chiesa di Sant’Antonio Abate.