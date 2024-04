Tre generazioni della famiglia Zamparelli nel mondo arbitrale: Davide, il più piccolo, racconta la storia

Dalla riva dell'Adriatico arriva una storia calcistica del tutto peculiare. L'origine? La sezione pescarese dell'Aia, dove tre generazioni di una stessa famiglia portano avanti una grande passione. Essere abritri non è facile ed è una vera rarità che tre esponenti di una stessa famiglia - nel caso di specie Zamparelli - percorrino la stessa strada in ambito arbitrale nel mondo del calcio. Vi abbiamo già raccontato questa storia, ma dalle parole di uno dei protagonisti, il giovanissimo Davide, ha ben altro sapore. Nemmeno all'apparenza è una storia come tante altre perchè lui rappresenta la terza generazione della famiglia Zamparelli nella storia della sua Sezione ed è anche calciatore.

“Sono cresciuto in una famiglia dove si è sempre parlato di calcio, infatti, sono 11 anni che ci gioco. Da piccolino andavo a vedere le partite con mio nonno, osservatore arbitrale…ed ora eccomi vivere la bellezza del calcio a 360 gradi: sono sia arbitro sia calciatore”, racconta Davide Zamparelli al sito ufficiale Aia-Figc. “Mio nonno Michele è entrato nell’ AIA nel 1968, ha arbitrato per molti anni nelle categorie nazionali, fino alla Commissione Nazionale Arbitri di Serie C, per poi diventare osservatore arbitrale in Serie D - ha detto Davide - Ora è Benemerito e si dedica solamente alla crescita degli arbitri degli ultimi corsi. Daniele, mio padre, fece il corso nel 1996. Per 4 anni ha calcato i campi della Serie D poi, motivi di lavoro e famigliari, non hanno più permesso di conciliare la vita privata con la sua passione”.

E poi è arrivato il suo momento, anche in Davide si è manifestata questa vocazione: “Insieme ad un mio amico, compagno di calcio nella Durini Pescara, ci siamo iscritti al corso arbitri. Il caso ha voluto che, nella mia gara d’esordio, dovessi arbitrare la mia stessa squadra: la gara era, infatti 2000 Calcio Montesilvano vs Durini Pescara: avevo una grande emozione mista alla paura di sbagliare. Ma una volta scesi in campo mi sono subito sentito a mio agio, come se tutto mi venisse spontaneo. In tribuna avevo due osservatori-formatori d’eccezione: mio padre e mio nonno, oltre a molti miei amici della Sezione. Nonostante la sconfitta della Durini, il giorno dopo la gara, agli allenamenti, ho ricevuto tantissimi complimenti da compagni, dirigenti e genitori. Avevo molto timore dei giudizi provenienti dall’intero ambiente ma soprattutto da mio padre e da mio nonno - ricorda il giovane arbitro di Pescara - Menomale che hanno valutato positivamente la mia gara: per essere un esordio erano molto molto soddisfatti. Mi hanno dato utili consigli che mi serviranno nel mio percorso di crescita".

L’arbitraggio è una grande palestra di vita e anche Davide condivide questa frase: “Alla mia età, sto acquisendo un grande livello di maturità e ciò mi incoraggia ad andare sempre avanti, senza mai arrendermi, sperando che questa nuova dimensione del calcio che non avevo mai provato fino ad ora, mi faccia divertire”.