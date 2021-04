VIDEO | Mister Grassadonia avverte: "Il Pisa è una squadra in salute, tra le peggiori da affrontare in questo momento"

Alla vigilia della sfida casalinga con il Pisa, che si giocherà domani (1° aprile) alle ore 17 nello stadio Adriatico, mister Grassadonia avverte: "Incontreremo una squadra in salute, che mentalmente è libera, tra le peggiori da affrontare in questo momento". Di conseguenza "è inutile girarci intorno: dobbiamo vincere la partita. Sarà una gara intensa, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio di osare, di andare oltre qualsiasi tipo di situazione".

Qual è la ricetta di Grassadonia? "La partita andrà giocata con grande spirito e grande personalità. Dobbiamo entrare in campo sereni, con una tensione positiva. Non dobbiamo assolutamente cadere nel tranello di subìre la partita da un punto di vista mentale o preoccuparci di quello che non deve succedere. Dobbiamo osare, cercare di fare quanto va fatto quando abbiamo la palla". E conclude: "Il Pisa ha numeri importanti, è una squadra di qualità, molto dinamica".