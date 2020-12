Designato l’arbitro di Virtus Entella-Pescara. Sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta a dirigere la gara di Serie B, valida per la 15^ giornata del campionato, che si giocherà domenica 27 dicembre a Chiavari, a partire dalle ore 15.

Intanto i biancazzurri continuano gli allenamenti. Ieri è ripresa l'attività al centro sportivo Vestina, con lavoro di scarico per chi sceso in campo nella partita contro il Brescia e lavoro di forza con partitella a campo ridotto per il resto del gruppo.

Rientrato in gruppo Masciangelo, bene anche Busellato con l’aumento dell’intesità lavorativa. Proseguono il loro percorso di recupero Drudi, Asencio e Del Favero. Stamane un'altra seduta al centro sportivo Vestina prima del rompete le righe in vista del Natale.