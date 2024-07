Pescara, ufficiale la cessione del calciatore Denis Manu

Denis Nana Manu saluta Pescara e si trasferisce alla società Union Clodiense.

La Delfino 1936 comunica infatti di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Manu.

«Al calciatore il ringraziamento per la professionalità mostrata in questo periodo in biancazzurro e auguriamo allo stesso le migliori fortune sportive», si legge in una nota.