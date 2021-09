Il Delfino Curi Pescara, un arrivo e un gradito ritorno: l'ex Pineto Tamborriello e il tecnico Pizii

Si avvicina la prima di campionato in Eccellenza e la squadra del patron Paluzzi completa lo staff con un nuovo collaboratore per Bonati e un centrocampista di qualità

Si avvicinano due momenti importanti per il Delfino Curi Pescara, la presentazione ufficiale di domani mattina a Palazzo di Città e la prima giornata di Eccellenza, e la società del patron Paluzzi sistema staff e organico prima di partire: preso il mediano Marco Tamborriello, mentre a dare una mano a mister Bonsti arriva il collaboratore tecnico Matteo Pizii.

Pizii nonostante la giovane età - è un classe '88 - vanta una esperienza invidiabile come collaboratore tecnico e preparatore atletico: settore giovanile della Pescara Calcio, poi la chiamata dai "grandi" prima con il Silvi in Prima Categoria, poi con Olimpia Agnonese in Serie D dove ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim con Erminio Rullo ed infine Avezzano. Entrerà a far parte dello staff Prima Squadra e di quello di Sandro Spinozzi per la formazione Juniores.

Nella giornata di ieri è stato perfezionato il tesseramento del giovane classe 2002, Marco Tamborriello dal Pineto, con cui negli ultimi anni si è messo in luce in Serie D. Marco è un giocatore di estrema qualità che può ricoprire diversi ruoli di centrocampo ed è già arruolabile in vista della prima di campionato, in programma domenica contro la Renato Curi Angolana.